Zeytin hırsızından pişkin savunma

Kaynak: İHA
Zeytin hırsızından pişkin savunma
Balıkesir Edremit’te zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, adliyeye giderken pişkin davranışlar sergiledi. Bir zanlı “Paşa paşa yatarız” demesi şaşkınlık yarattı.

İHA'nın haberine göre, olay, Edremit İlçe Jandarma ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Avcılar Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi yaparken bir bahçede zeytin toplayanları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, zeytin toplayanların kimliklerini kontrol etti. Bahçenin sahibi olmadıkları anlaşılan M. Z, V. D, G. D, ve E. D, zeytin çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin çuvallara doldurdukları 250 kilo zeytin, bahçe sahibine iade edildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 4 şüpheli, adliyeye gönderildi. Şüpheliler, adliyeye girerken rahat tavırlar takındı. Zanlılardan birinin yakını, “Çoluk çocuğa ben bakarım” deyince, şüpheliler, “Paşa paşa yatarız biz” diyerek kahkaha attı.

4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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