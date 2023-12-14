Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinin Hıdırbeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde 2 şüpheli şahsın zeytin topladıkları tespit edildi.

Zeytin bahçesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ç.T. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, topladıkları yaklaşık 25 kilogram zeytin de sahibine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.