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Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak

Zeytinburnu Kiptaş, bünyesinde mimar olmak üzere 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 07:23
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Zeytinburnu Kiptaş 2 personel alacak

Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Zeytinburnu Kiptaş, bünyesinde mimar olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Universitelerin Mimarlık bölümünden mezun. MS Office programlan, Autocad ve diğer bilgisayar destekli tasarım programlarını aktif kullanabilen. Ulusal yönetmeliklere, imar mevzuatına, sözleşme ve teknik şartnamelere hâkim.

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Özgeçmiş

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