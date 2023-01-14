﻿Zeytinburnu Kiptaş işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Zeytinburnu Kiptaş, bünyesinde mimar olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Universitelerin Mimarlık bölümünden mezun. MS Office programlan, Autocad ve diğer bilgisayar destekli tasarım programlarını aktif kullanabilen. Ulusal yönetmeliklere, imar mevzuatına, sözleşme ve teknik şartnamelere hâkim.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş