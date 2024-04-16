Zeytinburnu'nda komşu esnafların tartışmasında silah konuştu

Yenidoğan Mahallesi, 41. Sokak'ta meydana gelen olayda, komşu esnaflar arasında çıkan anlaşmazlık sonrası bir esnaf, üzerinde bulunan silahı kullanarak diğer esnafı bacağından vurdu.

Olay, saat 17.00 civarında meydana geldi. İki esnaf arasında sokak üzerinde yaşanan anlaşmazlık, hızla tansiyonun yükselmesine yol açtı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle bir esnaf, silahını çıkararak diğer esnafa ateş etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan esnaf, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırgan esnaf, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Soruşturma devam ediyor.