Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı

Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan bir tramvay, sokağa giren bir TIR'ın dorsesine çarptı.

Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, T1 Bağcılar-Kabataş hattında bir süre seferler durduruldu. TIR ve tramvayın olay yerinden çekilmesiyle seferler normale döndü.

Kaza, saat 17.30 sularında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, karşı yönden gelen ve sokağa giren 46 PD 163 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Bu nedenle Bağcılar-Kabataş hattındaki seferler iptal edildi. Neyse ki, kazada ölen veya yaralanan olmadı ve TIR ile tramvay olay yerinden çekildikten sonra seferler normale döndü. TIR'ın gelişi ve panik anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayı anlatan Mehmet Baştuğ, "TIR geçiyordu ve karşıdan tramvay geliyordu. TIR virajda dönüş yapıyordu ve TIR'ın dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın orada durması gerekiyordu" şeklinde ifade etti.

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