Zeytinyağı hırsızlığı patladı. İşin içine çeteler de girdi

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Zeytinyağı hırsızlığı patladı. İşin içine çeteler de girdi
Küresel ısınmanın etkisiyle zeytin hasadında verimsizlik yaşanıyor. Bu durum, zeytinyağı fiyatlarının son dört yılda dört kat artmasına neden oldu. Dolayısıyla, zeytinyağı hırsızlıkları da artış gösterdi.

Financial Times gazetesine göre, İspanya'da zeytinyağı, hırsızların en çok çaldığı ürün haline geldi. Süpermarketlerde zeytinyağı rafları neredeyse yağmalanır hale geldi.

Ülkenin yüzde 70'lik nüfusunu oluşturan bölgelerde, zeytinyağı altının yerini aldı. Süpermarketler, hırsızlıkları engellemek için zeytinyağı şişelerini zincirleme raflara kilitliyor veya güvenlik etiketleri takıyor.

"İŞİN İÇİNE ÇETELER DE GİRDİ"

İspanya'da faaliyet gösteren bir güvenlik şirketinin yöneticisi olan Alejandro Alegre'ye göre, zeytinyağı hırsızlıkları, açlık değil, kıtlıktan kâr elde etmeye çalışan çeteler tarafından işleniyor.

Çeteler, marketlerin yanı sıra üreticileri de hedef alıyor ve on binlerce litre zeytinyağı çalıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde İspanya ve İtalya polisi, zeytinyağına katkı maddesi koyarak satan bir çeteye operasyon düzenledi ve 11 kişiyi tutukladı. Operasyonda 5 binden fazla litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Zeytinyağı fiyatlarının son dört yılda hızla arttığı belirtiliyor. Dört yıl önce yüksek kaliteli sızma zeytinyağı için litre başına ödenen miktar 5 Euro civarındayken, şimdi bu miktar 14 Euro'ya kadar çıkmış durumda.

İtalya'da yapılan bir ankete göre, artan fiyatlar nedeniyle İtalyanların üçte biri sızma zeytinyağı tüketimini azalttı. Fiyatlardaki artışın Yunanistan ve İspanya'da da satışları düşürdüğü bildiriliyor. Küresel talep 3 milyon tonken, üretimin 2,4 milyon tona düşmesi bekleniyor.

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