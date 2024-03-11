67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti

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Alex, kritik bir adım olarak, ATM'sini bir bankacılık ağına bağlayan bir tür "işlem sözleşmesi" imzaladı. Her makine için bir internet modemi satın alması gerekiyordu. Bu işlerin en zoru da makineyi programlamaktı.

İlk başarının ardından Alex, başlangıç bütçesi olarak yaklaşık 2 bin dolar belirledi ve beş tane daha ATM satın almak için kredi kullandı. 6 ATM sahibi olduktan sonra, aylık karı yaklaşık 3 bin dolara (yaklaşık 90 bin TL) çıktı. Kredi borcunu hızla ödedi ve 18 ay içinde 24 tane daha ATM satın alarak aylık gelirini yaklaşık 15 bin dolara (yaklaşık 447 bin TL) yükseldi.