67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti

67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti
Kaynak: Halktv
ABD'nin Kalofirniya eyaletinde doğan Paul Alex, 18 yaşından beri milyoner olmayı hayal ediyordu. 1988 doğumlu genç girişimci, ilk yıllarında kendisini zengin edecek yetenek ve fikirden yoksun olsa da, en umutsuz anlarında hayata geçirdiği iş girişimi, ona büyük bir servete ışık tuttu.
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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 1

Alex, 26 yaşında polis teşkilatına katılmadan önce, gece kulübü tanıtımı ve bulaşık makinesi pazarlaması gibi işlerde çalışıyordu. Ardından sabit maaş için polis teşkilatına girdi ve iki sene içinde dedektif oldu.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 2

İLK GİRİŞİMDEN 500 DOLAR KÂR ELDE ETTİ
29 yaşında, 2017'de, bir meslektaşının ATM almayı düşündüğünü söylemesi sonrasında ATM'lere olan ilgisi arttı. Araştırmalar yaparak, ATM işletmeciliği hakkında YouTube videoları izledi. Kısa bir süre sonra ilk ATM'sini 2 bin 100 dolara (yaklaşık 67 bin TL) aldı ve bir güzellik salonuna yerleştirdi.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 3

Alex bu süreçte, işlem başına 3 dolar (yaklaşık 90 Türk Lirası) olan ek ücretlerden aylık yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) kazanmaya başladı ve bu onun milyonerlik yolunda ilk adımını attı.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 4

KATLANARAK ARTTI
Alex, kritik bir adım olarak, ATM'sini bir bankacılık ağına bağlayan bir tür "işlem sözleşmesi" imzaladı. Her makine için bir internet modemi satın alması gerekiyordu. Bu işlerin en zoru da makineyi programlamaktı.
İlk başarının ardından Alex, başlangıç bütçesi olarak yaklaşık 2 bin dolar belirledi ve beş tane daha ATM satın almak için kredi kullandı. 6 ATM sahibi olduktan sonra, aylık karı yaklaşık 3 bin dolara (yaklaşık 90 bin TL) çıktı. Kredi borcunu hızla ödedi ve 18 ay içinde 24 tane daha ATM satın alarak aylık gelirini yaklaşık 15 bin dolara (yaklaşık 447 bin TL) yükseldi.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 5

3,5 MİLYON DOLAR NET KAR
Alex daha sonra, başkalarına da ATM tabanlı işletmeler kurmalarında yardımcı olmak amacıyla bir şirket kurdu. Müşterilerinin en iyi konumları bulmalarına yardımcı oldu ve onlara kapsamlı bir kurulum yapmadan pasif gelirin avantajlarından yararlanma fırsatı sunmaya başladı.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 6

Kişisel ATM'lerinden elde ettiği kazançlar kapsamında da, 'ATM Together'ın Ocak 2021'den Nisan 2023'e kadar toplamda 12 milyon dolar (yaklaşık 383 milyon TL) satış ve yaklaşık 3.5 milyon dolar (yaklaşık 111 milyon TL) net kar elde ettiği bildirildi.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 7

Şimdi 35 yaşında olan Alex, Instagram'da önce eski yıllık maaşını, ardından şimdiki aylık kazancını paylaştı. Kazancını ailesine destek olmak, ebeveynlerini emekli etmek ve hayallerindeki evi satın almak için kullandığını vurguladı.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 8

Alex, 16 yaşında ayakkabı satan bir gençten nasıl başarılı bir girişimciye dönüştüğüne inanamadığını söyledi. Başarısını disiplin, sıkı çalışma ve azme bağladı ve finansal başarının sabır ve tutarlılık gerektirdiğini dile getirdi. Diğer insanları da cesaretlendirerek, hedeflere odaklanmalarını ve uzun vadeli ilerleme için harekete geçmelerini tavsiye etti.

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67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti 9

Mart 2021'de, ATM işletmeciliğine tam zamanlı olarak odaklanmak için polis teşkilatındaki işinden ayrılan Alex çocukluğundan beri zengin olma hayalini gerçekleştirdi.

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