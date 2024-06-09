Zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı. Tonlarca zeytinyağı yola döküldü

Kaynak: İHA
Zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı. Tonlarca zeytinyağı yola döküldü

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesi soncu tanker şoförü yaralınken yola dökülen yağlar alev aldı.

Aktarılan bilgilere göre olay gece saatlerinde Elmadağ ilçesi E90 Karayolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Tanker şoförünün kontörlü yitirmesi ile birlikte tanker devrildi.

Zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesinin ardından tanker alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tanker bulunduğu yerden çekilirken Ankara-Aksaray yolu ise dökülen zeytinyağı nedeni ile güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

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