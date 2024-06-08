Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Manisa'da 16 yaşındaki lise öğrencisi kızı D.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki baba B.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

D.K., mahkemedeki ifadesinde, alkol bağımlısı olduğu için eşinin kendisine iftira attığını ileri sürerek kendisini savundu.

Tutuklanan adam 18 yıllık evli olduğunu eşinin kendisine iftira attığını, ailevi sorunları nedeni ile eşinin kendisinden şikayetçe olduğunu söyleyerek "Kızımla cinsel ilişki yaşamadım. Eşim kızımı dolduruyor" diye konuştu.