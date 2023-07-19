Zeytinyağının aşırı kullanımı zararlı mı

Uzm. Diyetisyen Nihat Yakut zeytinyağı tüketenleri uyardı. İşte o uyarılar.

Zeytinyağının aşırı kullanımı zararlı mı

Editör: Erkavim Yıldırım

Zeytinyağı nasıl tercih edilmeli, nasıl saklanmalı ve aşırısının zararları neler? Uzm. Diyetisyen Nihat Yakut o soruların yanıtlarını verdi.

Zeytinyağı, sofraların baş tacı ancak o da her besinin aşırı tüketimi gibi zararlı.
Birçok hastalığın kalkanı olan zeytinyağı sağlığımız açısından çok faydalı. Fakat o faydayı maksimum düzeyde sağlamak adına zeytinyağı alırken, saklarken ve tüketirken bazı kurallara uymamız gerekiyor.

Uz. Dyt. Nihan Yakut, zeytinyağı kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler:

KALİTEYİ ASİTLİT DERECESİNDE

Doğru seçimi yapabilmek adına bilinmesi gereken şeyler aslında oldukça basit. Zeytinyağı oleik asit denen yağ asidinden zengin bir besin. Oleik asidin yağ içerisinde birçok formu bulunuyor ancak serbest formu, ne kadar az olursa zeytinyağının lezzeti ve kalitesi o kadar çok oluyor. Zeytinyağı kalite kriterlerinde başta gelen asitlik derecesi, serbest oleik asit formu ile belirlenmekte.

RİVİERA ZEYTİNYAĞI

Natürel sızma zeytinyağı, tadında ve kokusunda kusur olmayan asitlik derecesi yüzde 0,8 oranında olan, yemeklerden salatalara kadar tüm gıdalara eklenebilen sınıfının en kaliteli versiyonu olarak bilinmekte.

Rafine zeytinyağının asitlik derecesi % 0,3. Zeytinin ham yağının bozulmadan farklı metotlarla rafine edilmesi ile elde edilir. Yemeklerden daha ziyade kızartmalarda tercih edilmekte.

Riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı ile farklı zeytinyağlarının karıştırılması ile elde ediliyor. Asitlik derecesi ortalama %1,5.

EN BESLEYİCİ ZEYTİNYAĞI HANGİSİ

Zeytinlerin koyu rengini almadan hemen önce genellikle Ekim ayında hasat edilmesi gerekiyor. Erken hasatlarda zeytin miktarı ile yağ miktarı doğru orantılı değil. Aynı miktarda yağ için daha fazla zeytin kullanılmakta. Bu nedenle diğer tüm çeşitlere göre maliyeti yüksek fakat besleyiciliği diğer yağlara göre çok daha iyi.

NASIL SAKLANIR?

Zeytinyağını ışıktan, nemden, kokudan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir. En iyi koyu renk cam şişelerde veya paslanmaz krom nikel teneke kutularda muhafaza edilmeli. Saklama ısısı bulundurduğumuz ortama göre 14-22 derece civarında olmalı.
Zeytinyağı hava ile uzun süreli temas ederse oksitlenme başlar yani yağ acılaşır ve bozulur. Bu nedenle kapakları mutlaka kapalı olmalı.

ZEYTİNYAĞI ZARARLI MI?

Zararsız kabul edilen zeytinyağının tüketim miktarı yine de kontrollü olmalı. Günlük tüketimi belli bir limit altında yapmak, zaman zaman göz kararı yerine kaşık ölçüleri kullanmakta fayda var. Sağlık sorunu olmayan bir birey günde ortalama 1–2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketebilir. Aşırısı faydadan çok zarar verebiliyor.

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