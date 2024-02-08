Zeytinyağı bunama ölümlerine meydan okuyor. Kimsenin bilmediği sır ortaya çıktı

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, zeytinyağı tüketimi bunamaya bağlı ölüm riskini düşürüyor.

Bu araştırma, 30 yıl boyunca 90 bin ABD'liyi takip ederek beslenme ve bunama arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır.

Araştırmada, günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı alanların, hiç almayan veya çok az alanlara göre bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha az olduğu görülmüştür.

Ayrıca, margarin veya mayonez gibi yağları zeytinyağı ile değiştirmenin de bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 arasında azalttığı belirlenmiştir.

Her gün yarım kaşık yenmesi önerildi.

ZEYTİNYAĞININ DİĞER YARARLARI…

Zeytinyağı, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir öğesi olarak binlerce yıldır insanların sofralarını süslemektedir. Zeytinyağı, bitkisel bir yağ olmasının yanı sıra, sağlığımız için çok önemli olan birçok besin maddesi ve antioksidan ile doludur. Zeytinyağının sağlığımıza katkıları saymakla bitmez, ancak bunlardan en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

Zeytinyağı, kalbimizin dostu bir yağdır. Doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmak, kolesterol seviyelerimizi dengede tutmaya ve kalp hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Zeytinyağındaki polifenoller, kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi azaltır ve damarlarımızın sağlıklı kalmasını sağlar.

Zeytinyağı, hücrelerimizi koruyan antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve oksidatif stresi azaltır. Böylece, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bazı hastalıklara yakalanma riskimizi düşürür.

Zeytinyağı, iltihaplanmaya karşı etkili bir silahtır. Zeytinyağında bulunan oleokantal adlı bir madde, iltihaplanmayı azaltmaya ve iltihaplı hastalıkları iyileştirmeye yarar. Kronik iltihaplanma, birçok hastalığın nedenidir, bu yüzden zeytinyağı tüketerek iltihaplanmayı önlemek çok önemlidir.

Zeytinyağı, sindirim sistemimizin dostu bir yağdır. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca safra kesesinin çalışmasını destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

Zeytinyağı, kansere karşı koruyucu bir yağdır. Antioksidan özellikleri sayesinde, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını engeller. Bilimsel bir araştırma, zeytinyağı tüketiminin, özellikle meme kanseri ve sindirim sistemi kanserleri gibi bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığını göstermiştir.

Zeytinyağı, beyin fonksiyonlarımızı geliştiren bir yağdır. Zeytinyağında bulunan polifenoller, beyindeki oksidatif stresi azaltır ve bilişsel işlevleri korur. Zeytinyağı tüketimi, hafızamızı, odaklanma yeteneğimizi ve düşünme becerilerimizi artırır.