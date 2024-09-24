Zidane’ın oğlu futbolu bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Zidane’ın oğlu futbolu bıraktı

Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı. 29 yaşındaki oyuncu son olarak İspanya 3. Liginde oynuyordu.

Real Madrid’in efsane isimlerinden ve eski teknik direktörlerinden Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane’dan flaş bir karar geldi. Zidane futbolu bırakma kararı aldı.

Özel hayatına odaklanmak isteyen Zidane'nın oğlu Enzo, son olarak İspanya 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada'da top koşturuyordu.

Real Madrid Altyapısında da forma giyen 29 yaşındaki isim, Deportivo Alaves, Almeria, Rodez, Aves gibi takımlarda top koşturdu.

Kariyeri boyunca 203 maça çıkan Enzo Zidane, 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Zidane’ın bir süredir futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor
64 yaşında baba olan Yakup Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Kürşad Yılmaz, iki aylık oğlu ile Bahçeli’yi ziyaret etti! Yılmaz bebeğe kimin ismini vermiş?
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Grip aşısına şok zam! Fiyatı yüzde 128 arttı: Kimler ücretsiz yaptırabilecek?
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı
Çeteler bu kez Ankara’da polisle çatıştı. 1 ölü 1 yaralı