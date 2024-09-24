Zidane’ın oğlu futbolu bıraktı

Real Madrid’in efsane isimlerinden ve eski teknik direktörlerinden Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane’dan flaş bir karar geldi. Zidane futbolu bırakma kararı aldı.

Özel hayatına odaklanmak isteyen Zidane'nın oğlu Enzo, son olarak İspanya 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada'da top koşturuyordu.



Real Madrid Altyapısında da forma giyen 29 yaşındaki isim, Deportivo Alaves, Almeria, Rodez, Aves gibi takımlarda top koşturdu.



Kariyeri boyunca 203 maça çıkan Enzo Zidane, 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Zidane’ın bir süredir futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.