Zimbabve'de kuraklık yüzünden ulusal afet ilan edildi

Mnangagwa tarafından yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklığın yasal tedbirler gerektirdiğini belirtti.

Devlet Başkanı Mnangagwa, "El Nino hava olayının yol açtığı kuraklık nedeniyle ulusal çapta afet durumu ilan ediyorum." dedi.

Zimbabve'nin ulusal tahıl kıtlığıyla karşı karşıya olması sebebiyle tahıl ithalatına yöneleceğini vurgulayan Mnangagwa, kuraklığın etkilerini azaltmak için 2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mnangagwa, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yapılacak mısır ve buğday ihracatının da durdurulduğunu açıkladı.

Komşu ülke Zambiya da kuraklık yüzünden 29 Şubat'ta ulusal afet ilan etmişti.

Bölge ülkelerinden Malavi'nin 28 şehrinden 23'ü, kuraklık sebepli afet ilan etmişti.