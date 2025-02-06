Zimbabwe Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Zimbabwe Merkez Bankası, son açıklamasıyla ekonominin mevcut durumunu yansıtarak faiz oranını değiştirmeme yönünde bir karar aldı. Şubat ayının başlarında alınan bu karar, ülkenin borçlanma maliyetlerinin değişmeden kalmasını sağladı. Bu durum, ülkenin zorlu ekonomik şartlarıyla mücadele etmesinin yanı sıra, yerel para birimi ve döviz kuru istikrarsızlıklarının etkilerini de gözler önüne seriyor.

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ENFLASYON ARTIŞI VE EKONOMİK SIKINTILAR

Zimbabwe'nin Ocak 2025'teki yıllık enflasyonu %10,5’e yükseldi. Bu, bir önceki yılın Aralık ayında kaydedilen %3,7’lik dört aylık en düşük seviyenin ardından ciddi bir artışı işaret ediyor. Bu oran, sadece yerel para birimindeki artışı değil, aynı zamanda Amerikan doları cinsinden de enflasyonun hızla yükseldiğini gösteriyor. Yüksek enflasyon, Zimbabwe'nin ekonomisindeki daralmayı daha da derinleştiriyor.

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ZIG PARA BİRİMİ VE ZORLUKLAR

Zimbabwe, geçen yıl Nisan ayında altına dayalı yeni ZIG para birimini piyasaya sürmüştü. Ancak bu yeni dijital para birimi, mevcut ekonomik sorunları çözmekte yetersiz kalmış görünüyor. Yüksek enflasyon, sıkışık likidite ve döviz krizi, ZIG'in başarılı olmasını engelleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. ZIMPA, yani Zimbabwe Merkez Bankası, altına dayalı para birimini ekonomiyi canlandıracak bir çözüm olarak tanıtmış olsa da, bu uygulama da kısa vadede büyük bir başarı sağlamadı.

Zimbabwe, küresel ekonomik krizlerin ve içsel sıkıntıların ortasında, halkını ve hükümetini zor bir dönemden geçiriyor. Ülkede finansal kriz ve para birimi istikrarsızlığı, günlük yaşamı etkileyen başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Hükümetin bu durum karşısında nasıl bir çözüm üreteceği, yakın dönemdeki ekonomik verilerle daha net ortaya çıkacak.