Zincirleme kazada 14 yaralı

Kaynak: İHA
Zincirleme kazada 14 yaralı
Erzurum’da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Erzurum Kongre Caddesi’ndeki kazada; bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri geldi. Miraç Ü. kullandığı 25 ADJ 897plakalı otomobil, Kemal U. yönetimindeki 25 M 0017 plakalı minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsünün karıştığı kazada polis bir taraftan yaralılarla ilgilenirken bir yandan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.
Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi’ne kaldırdı.
Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.

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