Zincirleme kazada 2 turist yaralandı

İHA'nın haberine göre; Kurban Bayramı öncesinde tatilciler Antalya’ya akın ederken yaşanan trafik yoğunluğu bu kez yerini dönüş yoluna bıraktı. Özellikle Antalya-Manavgat ve Manavgat-Akseki Karayollarında trafik yoğunluğu trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Araç kuyruğu ise yer yer 3 kilometreyi buldu.

Aşırı trafik yoğunluğunda bazı sürücülerin aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hayrettin Uludağ’ın kullandığı 31 AFK 472 tur minibüsü, Taşağıl ışıklı kavşağına 250 metre mesafede, aynı istikamette seyir halindeyken, önündeki araçların yavaşlaması nedeniyle hızını azaltan Mehmet Oğuz Çiftçi’nin kullandığı 07 V 0388 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 07 V 0388 plakalı otomobil önünde seyreden Mahmut Sami Altınok’un kullandığı 38 SE 084, 38 SE 084 plakalı araç önündeki Mustafa Avcı’nın kullandığı 07 FFV 07, bu araçta önünde duran Ahmet Güzel’in kullandığı 34 BME 178 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yol ortasındaki araçlar yüzünden trafik akışının uzun süre durduğu kazada tur minibüsünde bulunan Dıeter Roschmann ve Gaby Kerstin Roschmann yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik’te bulunan hastanelere kaldırıldı.