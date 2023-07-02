Karabük'te zincirleme trafik kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası

(İHA) Kaza, ilçe merkezi Emek kavşağında meydana geldi.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden, F.K. idaresindeki 78 S 9002 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle Emek kavşağında kırımızı ışıkta bekleyen 34 FY 7459 ve 34 EFN 291 plakalı otomobiller ile 78 AAC 909 plakalı motosiklete çarptı.

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Kazada, minibüsteki yolculardan M.Y, T.K. ve Y.K. ile diğer araçlardaki B.G. ( 15), S.G. (15), M.G. (17), İ.E.G (25), U.B. ( 29) ve H.B. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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