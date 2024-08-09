Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme kazaya ambulansta karıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Arnavutköy ilçesinin Dursunköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DH 5408 plakalı kamyonet, bu sırada vakaya giden 34 ACL 11 plakalı özel ambulansa çarptı.

Kazanın etkisiyle savrularak karşı şeriden geçen ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen 16 ANR 600 plakalı araca çarpıp üzerine devrildi. Meydana gelen kazada, içinde hasta olmayan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza sebebi ile caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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