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İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Ula'da meydana gelen kazada iki otomobil ve bir motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 20:48
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Zincirleme kazaya karışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Muğla Ula'da Gökova kavşağında iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Gökova kavşağından Ula istikametine seyir halinde olan Sabahattin Aydın yönetimindeki otomobil önünde seyreden ve aniden yavaşlayan Kerem Topuz yönetimindeki motosiklete çarptı.

YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Motosiklet çarpmanın hızı ile önünde seyreden Savaş Bıçak yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kerem Topuz hafif yaralanırken ambulans ile sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

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