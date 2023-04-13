﻿İki otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya karıştı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Muğla Ula'da Gökova kavşağında iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Gökova kavşağından Ula istikametine seyir halinde olan Sabahattin Aydın yönetimindeki otomobil önünde seyreden ve aniden yavaşlayan Kerem Topuz yönetimindeki motosiklete çarptı.
YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Motosiklet çarpmanın hızı ile önünde seyreden Savaş Bıçak yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kerem Topuz hafif yaralanırken ambulans ile sağlık kuruluşuna kaldırıldı.