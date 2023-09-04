Ziynet eşyasıyla yüzenler onların saldırısına uğruyor. Uzmanlar ‘sakın ha’ diyerek uyardı

İspanya Alicante sahilinde hergün 15'ten fazla turist, melanur sınıfından olan obloda balıkları tarafından ısırılıyor. Bu durum karşısında vücudunda yara ve üzerinde takı bulunan turistlerin suya girmemeleri önerildi.

Ziynet eşyasıyla yüzenler onların saldırısına uğruyor. Uzmanlar ‘sakın ha’ diyerek uyardı

İspanya Alicante sahilinde hergün 15'ten fazla turist, melanur sınıfından olan obloda balıkları tarafından ısırılıyor. Bu durum karşısında vücudunda yara ve üzerinde takı bulunan turistlerin suya girmemeleri önerildi.

İspanya'nın ünlü tatil cenneti Alicante sahilinde hergün 15'ten fazla turist, melanur sınıfından olan obloda balıkları tarafından ısırılmaya başladı. Turistlerin "Sanki pirana gibi saldırıp ısırıyorlar" dedği balıkların suyun ısınması ile alışkanlıklarının değiştiği belirtiliyor. Bu durum karşısında vücudunda yara ve üzerinde takı bulunan turistlerin suya girmemeleri önerildi.

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Samimihaber’in İspanya gazetelerinden derlediği habere göre, Uzmanlar, Eğerli çipura olarak da bilinen obladaların genellikle barışçıl olduğu ve insanlar tarafından yaygın olarak yakalanıp tüketilen bir balık olduğunu açıkladılar. Ancak bilim insanları, avcının av haline gelmesine neden olan bu yeni davranışın nedeninin değişen iklim olabileceği konusunda uyardı.

Boyu 30 cm'ye kadar ulaşabilen balık, genellikle karides gibi küçük omurgasızları yemeyi tercih eder ancak bilim insanları, turistlere yönelik yeni lezzetlerinin arkasında artan sıcaklıkların olabileceğini söylüyor.

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Uzmanlar, insan eti yeme çılgınlığının olası nedeninin alışılmadık derecede yüksek su sıcaklıkları olabileceğini söylüyor. Beslenme şekilleri değişince daha fazla yiyecek arıyorlar. Alicante Üniversitesi Klimatoloji Laboratuvarı deniz sıcaklığının 29 ila 30 derece arasında olduğunu söylüyor.

Uzmanlar "Yerel halk ayrıca bu yıl balıkların av aramak için kıyıya daha da yaklaştığını belirtiyor. Raporlar, obladaların, özellikle yaşlı insanlarda, ciltteki benler, siğiller veya küçük yaralardan etkilendiğini söylüyor. Kan akıtıyorlar ve hatta kollarda, bacaklarda ve sırtta diş yaraları bile bırakıyorlar.

Yüzücülere lüfer gibi türlerin saldırılarına yol açabileceği için parlayan süs eşyaları ve takılarla denize girmemeleri tavsiye ediliyor. Deniz Türleri Dairesi sözcüsü, "Bu beslenmeye alışık bir balık. Nüfus yoğunluğu fazla olabilir ve insanlardan kaçmıyorlar, dolayısıyla yaraları ısırıyorlar " dedi.

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