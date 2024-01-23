Beyin hücrelerine hasar veren zombi geyik hastalığı sosyal medyada gündem oldu. İnsanlara bulaşıcılığını henüz bilinmeyen zombi hastalığı hayvanlarda görülen nörolojik bir hastalıktır. Peki, zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler?

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

"Kronik ataksik hastalık" (CWD), gerçek bir hastalıktır ve genellikle geyik, wapiti, kara ayı ve diğer bazı geyikgilleri etkileyen bir prion hastalığıdır. Prionlar, normalde zararlı olmayan proteinlerin anormal bir şekilde katlanması sonucu oluşan ve sinir sistemi üzerinde ciddi hasara neden olan anormal proteindir.

Zombi geyik hastalığı, hayvanların beyin ve omurilik dokularında anormal protein birikimine neden olarak sinir sistemi üzerinde dejenerasyona yol açar. Hastalık genellikle bulaşıcıdır ve geyikpopülasyonları arasında yayılabilir.

ZOMBİ GETİK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Zombi geyik hastalığının belirtileri arasında koordinasyon kaybı, halsizlik, kilo kaybı ve sonunda ölüm bulunabilir.

Zombi geyik hastalığının erken evrelerinde hayvanda bir belirtileri görünmezken hastalığın ilerlediğinde şu belirtileri gösterebilir:

- Halsizlik ve uyuşukluk

- Salya akıtma

- İştahsızlık

- Susama

- Davranış değişiklikleri

- Koordinasyon bozukluğu

- Kas güçsüzlüğü

- Kilo kaybı

Zombi geyik hastalığının son evrelerinde ise hayvanlar hareket edemez hale gelir ve sonrasında ölüm gerçekleştiği söylenmektedir.