Zonguldak kara yolunda otomobil ve traktör hurdaya döndü

Zonguldak-Bartın kara yolunun Akyamaç Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve traktör çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde gerçekleşti. Çaycuma yönünden Bartın'a doğru ilerleyen R.Ç. yönetimindeki 67 DN 102 plakalı otomobil, yolda yavaş seyreden M.İ. idaresindeki 67 DE 174 plakalı traktöre sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonucunda otomobil büyük hasar görürken, traktör ve otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yol güvenliği sağlanarak trafik akışı kontrollü bir şekilde yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.