Zonguldak'ın en işlek caddesinde havaya ateş açtı

Zonguldak’ın en işlek caddesinde pompalı tüfekle havaya 8 el ateş açan Bülent Y., çevrede endişe ve korkuya neden oldu.

Zonguldak'ın en işlek caddesinde havaya ateş açtı

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre çay ocağı sahibi Bülent Y. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle mağazaların bulunduğu sokak üzerinde havaya ateş açtı.

Bülent Y., silahına art arda fişek doldurup 8 el ateş ederken çevrede bulunan vatandaşlar, panik ve korku ile bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Çevredekilerin ‘silahlı çatışma var’ ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ara sokağa kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Bülent Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Son Haberler
İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu Siyaset
İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı belli oldu
Kütahya'da sahte para operasyonu Güncel
Kütahya'da sahte para operasyonu
Jesus'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu Spor
Jesus'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Yeni kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...' Güncel
Yeni kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
El Salvador eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası Dünya
El Salvador eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası