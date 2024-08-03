Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin belirlediği 12 kaçak kömür ocağından 10'u patlayıcı madde ile patlatılırken 2'si ekipler tarafından mühürlendi. Daha önce ocakların mühürlendiği fakat mührü bozan ocak sahibi ise olay yerinde gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçak ocaklara yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, merkez ve Kilimli ilçelerinde tespit ettiği 12 kaçak maden ocağına baskın düzenlendi.

12 KAÇAK OCAĞA BASKIN DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen baskında kaçak ocaklardan 10 metre ray ile 1 havalandırma motoru ele geçirildi. 12 kaçak ocaktan 2'si ekipler tarafından mühürlendi. 10 kaçak ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Çatalağzı Termik Santrali ekipleri tarafından patlayıcı madde ile patlatılıp kullanılamaz hale getirildi.

89437-1.jpg

OCAK DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ, MÜHÜR BOZULMUŞ

Gerçekleştirilen denetimler sonrası maden kanununa muhalefet etmeleri nedeniyle 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce kömür ocaklarının kapatıldığı, fakat mührünü bozduğ tespit edilen 1 kaçak ocak sahibi olay yerinde gözaltına alındı.

89437.jpg

89437-3.jpg

Son Haberler
Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek' Gündem
Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek'
Polisler her yerde onu arıyor Gündem
Polisler her yerde onu arıyor
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti Dünya
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü! Gündem
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır Gündem
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü Dünya
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı Magazin
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı