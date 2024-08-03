Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın

Jandarma ekipleri, kaçak ocaklara yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, merkez ve Kilimli ilçelerinde tespit ettiği 12 kaçak maden ocağına baskın düzenlendi.

12 KAÇAK OCAĞA BASKIN DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen baskında kaçak ocaklardan 10 metre ray ile 1 havalandırma motoru ele geçirildi. 12 kaçak ocaktan 2'si ekipler tarafından mühürlendi. 10 kaçak ocak ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Çatalağzı Termik Santrali ekipleri tarafından patlayıcı madde ile patlatılıp kullanılamaz hale getirildi.

OCAK DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ, MÜHÜR BOZULMUŞ

Gerçekleştirilen denetimler sonrası maden kanununa muhalefet etmeleri nedeniyle 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce kömür ocaklarının kapatıldığı, fakat mührünü bozduğ tespit edilen 1 kaçak ocak sahibi olay yerinde gözaltına alındı.