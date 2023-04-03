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2 oğlunu ve arkadaşlarını yanına alıp eşinin sevgilisini katletti

Zonguldak’ta Mustafa K. (46), 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (38) sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:15
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Zonguldak’ta 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen’i öldürdü

2 oğlunu ve arkadaşlarını yanına alıp eşinin sevgilisini katletti
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Karabük'te oturan N.K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve girdi. Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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