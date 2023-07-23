Zonguldak'ta 22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç kayboldu.

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta 22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Mervealtı Plajı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Muharrem Ç. isimli genç yakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra genç adam gözden kayboldu.

aw941041-03.jpg

Denizde arama yapan yakınları gence ulaşamayınca durum ekiplere haber verildi.

aw941041-04.jpg

Olay yerine polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar ile özel dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

aw941041-06.jpg

Vatandaşlar teknelerle denizden ve kumsalda arama çalışmalarına katkıda bulundu. Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Vatandaş zamların altında ezilirken iktidarın taşıt harcamasında dev artış Güncel
Vatandaş zamların altında ezilirken iktidarın taşıt harcamasında dev artış
KPSS bugün yapılacak Güncel
KPSS bugün yapılacak
İklim Aktivistleri 'İklim Saati' etkinliğinde buluştu Dünya
İklim Aktivistleri 'İklim Saati' etkinliğinde buluştu
Sisi, Türkiye’ye büyükelçi atadı Dünya
Sisi, Türkiye’ye büyükelçi atadı
Elazığ sokaklarında 'Çıplak Vatandaş' Yaşam
Elazığ sokaklarında 'Çıplak Vatandaş'
Parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü Yaşam
Parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü