Zonguldak'ta 6. kattan düşen kedi yürekleri sızlattı

Zonguldak'ta 6. kattan beton zemine düşen kedi yürekleri sızlattı. Kaval kemiği kırılan talihsiz hayvan ameliyata alındı.

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta 6. kattan düşen kedi yürekleri sızlattı

Zonguldak kent merkezinde İddiaya göre, oyun oynayan kedi binanın 6’ıncı katından düşerek yaralandı.

Hayvan sahibinin durumu fark etmesi üzerine kedi hemen kent merkezinde ki veteriner kliniğine getirildi.

Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen kedinin kaval kemiğinde kırık tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan kedinin kırık olan kısmı düzeltildi.

Başarılı bir ameliyat geçiren kedi yoğun bakımda ki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ

Veteriner Hekim Gökmen Koç, "6'ıncı kattan düşme vakası geldi. Yaptığımız tetkiklerde kedinin kaval kemiğinin kırıldığını tespit ettik. Hemen müdahale ederek kırık olan bölgeyi ameliyatla düzelttik ve kedimiz taburcu oldu.

Bu durumlarla sık karşılaşıyoruz. Ama 6'inci kattan düşüp bu kadar az hasar alan bu vaka ölümle de sonuçlanabilirdi" şeklinde konuştu

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