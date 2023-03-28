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Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ahmet D. ile oğlu C.C.D. arasında çıkan tartışma sonrası C.C.D.'nin bıçakla babasına saldırması sonucu Ahmet D. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı iki bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:47
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Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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C.C.D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, soruşturma devam ediyor.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken C.C.D., eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı.

Ahmet D., kalp bölgesine isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Ahmet D., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

 

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