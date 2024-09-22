Zonguldak'ta bir dükkan alev alev yandı

Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde bulunan bir av malzemeleri dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Dükkanın içinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yangını haber alarak bölgeye gelen dükkan sahipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı fakat yoğun dumandan etkilenerek dışarı çıkmak zorunda kaldı. Bölgeye hızla intikal eden sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ardından Ereğli’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.