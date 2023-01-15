İnek karayoluna çıktı. Otomobil çarptı

İHA

Şenol T. Yönetimindeki 67 AZH 741 plakalı Tofaş marka otomobil, Mollabey mevkiine geldiği sırada başı boş dolaşan inek bir anda aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, yaralanan olmazken telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. Sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.

Diğer taraftan aracın çarptığı ineğin sahibi bulunamadığı öğrenilirken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.