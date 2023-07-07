Zonguldak’ta engelli kadın evinde ölü bulundu

İHA’dan edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şenköy köyünün Hamzaoğlu Mahallesi’nde yaşayan ve engelli olan 47 yaşındaki Hakime Hamaratlı evinde ölü bulundu.

Yakınları tarafından ölü olarak bulunduktan sonra 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni için ise otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.