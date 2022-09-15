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Zonguldak’ta 9 bin adet makaron ele geçirildi

Zonguldak’ta bir işyerinin deposuna polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 şişe etil alkol ve 9 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:54
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Zonguldak’ta etil alkol ve makaron ele geçirildi

Zonguldak’ta 9 bin adet makaron ele geçirildi
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Zonguldak’ta KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda etil alkol ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içki ile etil/metil alkol satışına yönelik olarak Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Zincir Operasyonu” doğrultusunda Zonguldak genelinde 25 işyeri kontrol edildi. 

Gökçebey ilçesinde etil alkol satışına yetkisi bulunmayan bir işyerinin deposunda birer litrelik şişelerde olmak üzere toplam 37 şişe etil alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi S.K. (38), hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliği görevlilerince Yalı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan B.B.’den (26) 450 paket halinde toplam 9 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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