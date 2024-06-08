Zonguldak’ta ev cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta ev cayır cayır yandı

Zonguldak'ın Kozlu bölgesinde, şafak vakti bir apartmanda çıkan yangın sonucu bir ev tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, Kozlu'da gün batımı civarında bulunan iki katlı bir binada sabahın erken saatlerinde başladı.

Henüz yangının çıkış sebebi bilinmiyor, ancak dumanları fark eden çevre sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak haber verdiler.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.

Yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Neyse ki yangında herhangi bir can kaybının olmaması herkesi rahatlattı.

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