Son dakika... Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında göçük meydana geldi. Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı madende yaşanan göçükte ilk bilgilere göre 2 işçinin mahsur kaldığı ifade edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.
Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.
Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor.
Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.