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Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik esnasında meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 18:07
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Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı

Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı
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Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçilerden Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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