﻿Zonguldak'ta fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 işçi ağır yaralandı

Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasındaki hidrojen tankında temizlik yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden Ercan Y. ve Mesut A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.