Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan yaşandı. İş makineleri göçük altında kaldı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan yaşandı. İş makineleri göçük altında kaldı

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne ve oğlunun bulunduğu ev toprak altında kaldı.

YARDIMA GELEN İŞ MAKİNELERİDE HEYELAN ALTINDA KALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan iş makinelerinin olduğu bölgede ikinci büyük heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

polis55.jpg

Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Zonguldak'ta art arda heyelan: Bir ev toprak altında kaldı, anne ve oğlu aranıyor Yaşam
Zonguldak'ta art arda heyelan: Bir ev toprak altında kaldı, anne ve oğlu aranıyor
Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür. Oğlu moto kuryeyi ezip Türkiye'den kaçmıştı Gündem
Somali Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye teşekkür. Oğlu moto kuryeyi ezip Türkiye'den kaçmıştı
Gazze'de 2 kadın gazeteci daha öldürüldü Dünya
Gazze'de 2 kadın gazeteci daha öldürüldü
Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı 3 kişi yaralandı Gündem
Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı 3 kişi yaralandı
Kanal İstanbul’da flaş gelişme. 'Masraflar 1 milyon TL’yi bulacak' Gündem
Kanal İstanbul’da flaş gelişme. 'Masraflar 1 milyon TL’yi bulacak'
Eskişehir’de zincirleme kaza. 2’si ağır 14 yaralı Gündem
Eskişehir’de zincirleme kaza. 2’si ağır 14 yaralı
Bakan Yerlikaya özellikle dikkat çekti. 'İhbar kabul ediyoruz' Gündem
Bakan Yerlikaya özellikle dikkat çekti. 'İhbar kabul ediyoruz'