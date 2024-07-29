Zonguldak'ta kaçak maden ocağı imha edildi

Operasyonda 2 ton kömür ve 22 metre ray ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesi kırsalında tespit ettikleri kaçak kömür ocağına bugün operasyon düzenledi. Sahibi belirlenen kaçak ocakta yapılan aramada 2 ton kömür ve 22 metre ray ele geçirildi.
TTK ekipleri, kaçak ocağı patlayıcı madde ile imha ederken, ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ocak sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ocağın girişi ağaçlar arasında gizlenmiş olup, içinde demiryolu hattının bulunduğu görüldü.