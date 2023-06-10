Zonguldak'ta kazaya karışan otobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan yolcu otobüs sürücüsü, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta kazaya karışan otobüs sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Perşembe yol ayrımında, dün yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaydeden otomobil sürücüsü Göksel Baş'ın, otopsi sonucu 203 promil alkollü olduğu tespit edildi.

OLAY

A.K. yönetimindeki Efe Tur firmasına ait 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, dün Perşembe yol ayrımında Göksel Baş'ın kullandığı 34 BP 566 plakalı otomobille çarpışmış, yolcu otobüsü yol kenarında bulunan restorana çarparak durabilmişti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Resul Baş'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan Göksel Baş (22) ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yolcu otobüsünün sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülmüştü.

Kuzen olan Resul ve Göksel Baş'ın cenazeleri, dün ilçeye bağlı Sandallar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

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