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15 kişi yaşamını yitirmişti. Köprü faciasının 11'inci yılında hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köprünün çökmesi sonucu Filyos Çayı'na düşerek yaşamını yitiren 15 kişi, facianın 11'inci yıl dönümünde anıldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:25
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Zonguldak'ta köprü faciasının yıl dönümü anması yapıldı

15 kişi yaşamını yitirmişti. Köprü faciasının 11'inci yılında hayatını kaybedenler anıldı
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DHA’nın haberine göre, ilçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. Bu sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu (59) ise bulunamadı. Hayatını kaybedenleri anmak için facianın 11'inci yılında Çaycuma Belediyesi'nce anma etkinliği düzenlendi. Yeniden inşa edilen Çaycuma Köprüsü'nün yanında yapılan anmaya Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Etkinlikte dualar edildi, Filyos Çayı'na karanfiller bırakıldı.

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