Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi geçirdi

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi geçirdi
Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi, kahvaltıdan sonra gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndaki KYK Yurdu’nda meydana gelen olayda, Yurtta kalan öğrenciler sabah kahvaltısında reçel, beyaz peynir, zeytin ve patates kavurması yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 34 öğrenci farklı zamanlarda Alaplı Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GIDALARDAN NUMUNE ALDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine başlanan öğrencilerden 11’i hastanede yer kalmadığı gerekçesiyle tedbiren Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıdalardan numune aldı.

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