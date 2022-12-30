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Lisede şiddet videosunu çeken genç sokak ortasında dövüldü

Zonguldak'ta 4 lise öğrencisi, sınıf arkadaşları olan N.G'yi darp etmişti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Okulda N.G. darp edilirken o anları kameraya alan liseli genç, sokak ortasında saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 02:51
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Zonguldakta lisede şiddet videosunu çeken genç sokak ortasında feci şekilde darp edildi

Lisede şiddet videosunu çeken genç sokak ortasında dövüldü
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Bir lisede, çekilen görüntülerde 11. sınıf öğrencisi N.G’nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. Diğer öğrenciler N.G'ye zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte N.G'nin ailesi şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor.

Önceki akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, dün sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. 4 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. N.G.’nin darbbedildiği anları cep telefonu ile kaydeden liseli genç sokak ortasında saldırıya uğradı.

Feci şekilde dövülen gencin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyadan 'adalet sokaklarda' yazılarak paylaşıldı.

Paylaşımlarda olaya karışan diğer öğrencilerin de tehdit edildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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