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Okulda dehşet! Lise öğrencisi kardeşlerini görmeye gelen annesini tabancayla öldürdü

Samsun'da lise öğrencisi A.A.Ö. (17), ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla vurarak öldürdü, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaraladı. A.A.Ö. ile babası A.Ö. (47) gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 20:59
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Lise öğrencisi okulda annesini tabancayla öldürdü

Okulda dehşet! Lise öğrencisi kardeşlerini görmeye gelen annesini tabancayla öldürdü
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Olay, öğle saatlerinde Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce A.Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Annesinin kardeşlerini görmek için okula geldiğini öğrenen, ilçedeki bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi. A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük’e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip, kaçtı.


Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı.


 

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