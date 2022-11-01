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Ünlü anıtta maden emekçilerine büyük saygısızlık!

Zonguldak'ta bulunan ve maden işçilerinin sembolü sayılan 'Madenci Anıtı' boyanarak tahrip edildi. Eseri yapan Heykeltıraş Metin Yurdanur, tahribat hakkında "Hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:00
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Zonguldak'ta maden emekçilerine büyük saygısızlık

Ünlü anıtta maden emekçilerine büyük saygısızlık!
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Zonguldak'ta 1991 yılında Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine geçen büyük madenci grevini ve Ankara yürüyüşünü simgeleyen yapılardan biri olan Madenci Anıtı'nın Kozlu'daki temsili, eser sahibinin bilgisi ve izni dışında boyandı.

Bir örneğinin Ankara Olgunlar Caddesi'nde diğerinin de Zonguldak Kozlu'da yer aldığı heykellerin sanatçısı Heykeltıraş Metin Yurdanur, yaşanan bu duruma Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

O dönem yaşananları anlatarak paylaşımlarına başlayan Yurdanur, "1991 yılının Aralık ayında 100 bin maden işçisi, aileleri ile birlikte sendikal haklarını savunmak için Zonguldak’tan Ankara’ya yürüyüşe geçtiler. Önleri Karabük’te devlet güçleri tarafından kesildi. Ankara’ya sokulmadılar. Aralık ayının soğuğunda işçiler ve aileleri çok büyük zorlukla karşılaştılar.  100 bin işçi Ankara’ya sokulmadı ama 1992’den bu yana Ankara Olgunlar Caddesi’nde ve Zonguldak Kozlu’da o işçi, haklarını savunmak için kazmasını sallamaya devam ediyor" diye yazdı

Madenci Anıtı'nın bir orijinal halinin bir de boyalı halinin fotoğrafına yer veren Heykeltraş Yurdanur "Bugün aldığım bilgiye göre Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

AKP'li BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş söz konusu boyamayı kendilerinin yaptığını belirterek; ‘madenci heykelinin yıpranması nedeniyle restorasyon yapıldığını ve yapılan restorasyon sonrasında madenci heykelinin çizmesi konusunda bazı yayın organlarının spekülasyonlar yapmaya çalıştığını iddia etti.

AKP'li Bektaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“İlçemiz girişinde bulunan Madenci Heykeli zaman içinde mevsim şartları ve diğer etkenler nedeniyle zarar görmüş, çatlaklar oluşmuş, boyası bozulmuştur. Bu nedenle gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak madenci kentimizin sembolü Madenci Heykeli ihya edilmiştir. Restorasyon çalışmalarında yıllardır maden işçi kıyafeti olan renkler özellikle dikkate alınmış bu husustaki hasasiyetimize rağmen son günlerde bazı basın yayın organlarında bu konuda spekülasyonlar yapılmaktadır.  Ne mutlu ki; Kozlu'da tüm sorunları çözdüğümüzün kanıtı madencinin çizmesinin rengi tartışma konusu oldu. Madenci Kenti olan Kozlumuzda bugüne kadar şehit olan tüm madencilerimizin isimlerini ölümsüzleştiren anıtı yine 263 maden şehidimiz anısına yapılan anıtı ve diğer madenler ile ilgili anıtlar ve meydan düzenlemeleri tarafımızdan yapılmıştır. Bu vesile ile Amasra'da meydana gelen kazada şehit olan 41 madencimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz dedi.
 

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Eşref-i Mahlukat
1.11.2022 18:23
Kozlu Belediye başkanı Ali Bektaş bey mutlaka bu boyama işlemi için mantıklı bir açıklama yapacaktır. Heykel toplumun malı ve eser üzerinde değişiklik yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.  
 
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