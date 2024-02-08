Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 madenci mahsur kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.