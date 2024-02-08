Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 madenci mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 madenci mahsur kaldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük sonrası, maden ocağında çalışan Murat Çetinkaya ve Erdem Yıldız mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçilerden Erdem Yıldız, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahsur kalan diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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