Ocakta yemek unuttu. Evi yandı

İHA

Olay saat 13.00 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Turan ocakta pişirdiği patatesi unuttu.

Mutfaktan duman geldiğini fark eden Turan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.