Zonguldak'ta otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Emrah Döngelcik idaresindeki otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Buğra Enver K. idaresindeki araca, ardından da karşı şeritteki Semih K. idaresindeki araçla çarpıştı.
Kaza sonucu, otomobili ortadan ikiye ayrılan Emrah Döngelcik, hayatını kaybetti.
Diğer araçlarda bulunan Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E., Semih K. ise yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.