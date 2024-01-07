Zonguldak'ta otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Emrah Döngelcik idaresindeki otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Buğra Enver K. idaresindeki araca, ardından da karşı şeritteki Semih K. idaresindeki araçla çarpıştı.

Kaza sonucu, otomobili ortadan ikiye ayrılan Emrah Döngelcik, hayatını kaybetti.

Diğer araçlarda bulunan Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E., Semih K. ise yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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