Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi Ayhan Yılmaz'ın (54) cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Ayhan Yılmaz, göçük altında kalarak mahsur kaldı.

AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve diğer kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, Yılmaz'ın cansız bedeni 6 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkarıldı.

Cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ayhan Yılmaz'ın 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu, ancak madencilik yapmaya devam ettiği öğrenildi. Üç çocuk babası Yılmaz'ın cenazesinin Bartın'ın Eymürler köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Göçüğün meydana geldiği maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan T.K. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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