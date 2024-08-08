Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, bugün öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Ayhan Yılmaz, göçük altında kalarak mahsur kaldı.

AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve diğer kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, Yılmaz'ın cansız bedeni 6 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkarıldı.

Cenazesi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ayhan Yılmaz'ın 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu, ancak madencilik yapmaya devam ettiği öğrenildi. Üç çocuk babası Yılmaz'ın cenazesinin Bartın'ın Eymürler köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Göçüğün meydana geldiği maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan T.K. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.