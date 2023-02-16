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Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ta seyir halinde olan otomobil ile motosikletin şerit değiştirmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:18
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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.15 sularında Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. İddiaya göre, ofis yolu istikametine seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 34 ZN3966 plakalı otomobil ile N.M.'nin kullandığı 67 ACS 576 plakalı motosikletin şerit değiştirmesi üzerine kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri N.M.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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