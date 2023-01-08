Sergen Deveci son sağlık durumunu Nazım Hikmet şiiri ile paylaştı. 3 arkadaşının öldüğü trafik kazasında ağır yaralanmıştı

21 Kasım 2022 tarihinde, Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölmüştü. Kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu.

Ölümden dönen Sergen Deveci, son halini takipçileriyle paylaştı. Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü.

Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, Nazım Hikmet dizelerini de fotoğrafına ekleyerek son halini paylaştı.

Deveci paylaşımında. "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" dedi.