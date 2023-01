Özge Ulusoy. Bu aralar ani ağlama krizleri başladı

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına babasının kaybından sonra yaşadığı duygu geçişlerine dair dikkat çeken satırlar paylaşan Özge Ulusoy, özelini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı.

Aralık ayında geçirdiği trafik kazası sonrası 73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'un ölümüne dair araştırmalarını sürdüren ve babasına çarpan arabayla ilgili kafasında soru işaretleri bulunduğunu sürekli olarak dile getiren Özge Ulusoy son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uyanıyorum gün başlıyor yapmam gerekenleri yapıp herkesin yapmamı söylediği gibi hayata devam edip eve geri geliyorum. Arada sohbet ediyorum, gülüyorum espri bile yapıyorum belki ve sonra yatıp uyuyorum.

Uyanıyorum hop yine aynı şeyler veya benzerleri günler öyle akıp gidiyor işte...

Ama aklımda olmadığın bir saniye bile yok baba! Seni, anılarımızı, kazayı, sana yapılan haksızlığı, yüzünü, sesini her an her saniye hep hep hep düşünüyorum. Bu aralar ani ağlama krizleri başladı bilmiyorum normaldir belki.

Bir günüm başka günümü tutmuyor çünkü... Ağlıyorum ben de tutmuyorum sular seller gibi ağlıyorum. Bugün seni koyalı 52 gün oldu baba.

Sabah kalktım gün başladı, yapmam gerekenleri yaptım eve geldim hayat devam etti işte güya! Senin için her helva kavurduğumuzda dev bir tokat yiyorum sanki. Hala inanamıyorum ki gittiğine. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Umarım bizi görüyorsundur seni çok ama çok çok çok çok seviyorum.